ЕС ввел санкции против челябинских олигархов Зюзина и Струкова

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ЕС ввел ограничения против Игоря Зюзина и Константина Струкова
ЕС ввел ограничения против Игоря Зюзина и Константина Струкова Фото:

Евросоюз ввел экономические санкции против владельца челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина и председателя совета директором «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. Как следует из сообщения пресс-службы содружества, всего под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц.

«Совет согласовал значительный список из 83 пунктов, состоящий из 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — заявлено в официальном пресс-релизе на сайте Евросовета. Ограничения ввели в третью годовщину с начала СВО.

Масштабный пакет санкций отстранил несколько банков от системы межбанковских платежей и ограничил работу судов российского флота. Также под санкции Австралии попал Челябинский кузнечно-прессовый завод.

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Евросоюз ввел экономические санкции против владельца челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина и председателя совета директором «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. Как следует из сообщения пресс-службы содружества, всего под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц. «Совет согласовал значительный список из 83 пунктов, состоящий из 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — заявлено в официальном пресс-релизе на сайте Евросовета. Ограничения ввели в третью годовщину с начала СВО. Масштабный пакет санкций отстранил несколько банков от системы межбанковских платежей и ограничил работу судов российского флота. Также под санкции Австралии попал Челябинский кузнечно-прессовый завод.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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