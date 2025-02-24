ЕС ввел санкции против челябинских олигархов Зюзина и Струкова

Евросоюз ввел экономические санкции против владельца челябинского холдинга «Мечел» Игоря Зюзина и председателя совета директором «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова. Как следует из сообщения пресс-службы содружества, всего под ограничения попали 48 физических и 35 юридических лиц.
«Совет согласовал значительный список из 83 пунктов, состоящий из 48 физических и 35 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — заявлено в официальном пресс-релизе на сайте Евросовета. Ограничения ввели в третью годовщину с начала СВО.
Масштабный пакет санкций отстранил несколько банков от системы межбанковских платежей и ограничил работу судов российского флота. Также под санкции Австралии попал Челябинский кузнечно-прессовый завод.
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