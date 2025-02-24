Школы и детские сады Пермского края массово ушли на карантин

В Пермском крае в 50 школах на дистанционный режим переведены 134 класса. Кроме того, в 96 детсадах закрыты 168 групп. Специалисты бьют тревогу, говоря о том, что заболеваемость осложняет работу системы образования.
«У заболевших преимущественно выявляются возбудители негриппозной этиологии — сезонные коронавирусы, риновирусы, иногда выявляются вируса гриппа», — информирует краевое управление Роспотребнадзора на своем сайте.
При этом, в целом, в Пермском крае рост заболеваемости ОРВИ и гриппом остановился. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 18,4 тысячи пациентов. А это соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен.
Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Прикамье диагноз «онкология» выявили у более 11 тысяч жителей. Все заболевшие поставлены на первичный учет в больницы региона. Более половины случаев — это первая и вторая стадии онкологии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!