Школы и детские сады Пермского края массово ушли на карантин

В Пермском крае 134 класса в 50 школах ушли на карантин по ОРВИ и гриппу
© Служба новостей «URA.RU»
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На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 18,4 тысячи пациентов
На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 18,4 тысячи пациентов Фото:

В Пермском крае в 50 школах на дистанционный режим переведены 134 класса. Кроме того, в 96 детсадах закрыты 168 групп. Специалисты бьют тревогу, говоря о том, что заболеваемость осложняет работу системы образования.

«У заболевших преимущественно выявляются возбудители негриппозной этиологии — сезонные коронавирусы, риновирусы, иногда выявляются вируса гриппа», — информирует краевое управление Роспотребнадзора на своем сайте.

При этом, в целом, в Пермском крае рост заболеваемости ОРВИ и гриппом остановился. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 18,4 тысячи пациентов. А это соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен.

Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Прикамье диагноз «онкология» выявили у более 11 тысяч жителей. Все заболевшие поставлены на первичный учет в больницы региона. Более половины случаев — это первая и вторая стадии онкологии.

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В Пермском крае в 50 школах на дистанционный режим переведены 134 класса. Кроме того, в 96 детсадах закрыты 168 групп. Специалисты бьют тревогу, говоря о том, что заболеваемость осложняет работу системы образования. «У заболевших преимущественно выявляются возбудители негриппозной этиологии — сезонные коронавирусы, риновирусы, иногда выявляются вируса гриппа», — информирует краевое управление Роспотребнадзора на своем сайте. При этом, в целом, в Пермском крае рост заболеваемости ОРВИ и гриппом остановился. На прошлой неделе за медицинской помощью обратились 18,4 тысячи пациентов. А это соответствует уровню предыдущей недели. Эпидемический порог не превышен. Ранее URA.RU сообщало, что в прошлом году в Прикамье диагноз «онкология» выявили у более 11 тысяч жителей. Все заболевшие поставлены на первичный учет в больницы региона. Более половины случаев — это первая и вторая стадии онкологии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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