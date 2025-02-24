Подростковая преступность в Челябинске выросла на 20%

В Челябинске за 2024 год на 20% выросло число преступлений, совершенных подростками. Почти половина из них — тяжкие и особо тяжкие, сообщил начальник УМВД Андрей Меньшенин на заседании в гордуме.
«Затронув тему подростковой преступности, отмечу, что в 2024 году несовершеннолетними и при их участии совершено 386 преступлений. Это на 20% больше показателей прошлого года, в том числе 172 преступления из категории тяжких и особо тяжких», — заявил Меньшенин.
Несмотря на рост подростковой преступности, общая криминогенная обстановка в Челябинске стабилизировалась. Благодаря профилактике, уровень преступности снизился более чем на 8%, а раскрываемость выросла до 50,7%, что является одним из лучших показателей среди городов-миллионников. Раскрываемость разбойных нападений составила 98%, грабежей — 94%, квартирных краж — 85% и преступлений, связанных с автотранспортом — 94%, что демонстрирует неотвратимость наказания, подчеркнул начальник УМВД.
Меньшенин сообщил, что правоохранительные органы зафиксировали более четырех тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Всего раскрыли 2340 таких преступлений и изъяли 136 килограммов запрещенных веществ.
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