Челябинский боксер Иван Чирков поборется за титул чемпиона Азии в Екатеринбурге

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Чирков проведет бой с танзанийцем Насибу Рамадани
Чирков проведет бой с танзанийцем Насибу Рамадани Фото:

Уроженец Еманжелинска (Челябинская область), боксер Иван Чирков впервые за карьеру проведет поединок за титул чемпиона Азии. Турнир пройдет в Екатеринбурге 15 марта на арене Академии единоборств РМК. Чирков сразиться с танзанийцем Насибу Рамадани, сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании.

«Иван Чирков 15 марта впервые сразится за титул чемпиона Азии по боксу. Поединок челябинского непобежденного боксера-профессионала станет главным событием турнира в Екатеринбурге. Он сразится с танзанийцем Насибу Рамадани. На кону будет пояс одной из четырех основных мировых организаций в боксе — WBA Asia», — сообщили в пресс-службе.

Три из пяти последних поединков челябинец завершал досрочно, не давая бою дойти до решения судей. В сентябре 2024 года Чирков выступал на арене «Трактор», где отправил в нокаут намибийца Линикелу Нгифиндаку.

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Уроженец Еманжелинска (Челябинская область), боксер Иван Чирков впервые за карьеру проведет поединок за титул чемпиона Азии. Турнир пройдет в Екатеринбурге 15 марта на арене Академии единоборств РМК. Чирков сразиться с танзанийцем Насибу Рамадани, сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании. «Иван Чирков 15 марта впервые сразится за титул чемпиона Азии по боксу. Поединок челябинского непобежденного боксера-профессионала станет главным событием турнира в Екатеринбурге. Он сразится с танзанийцем Насибу Рамадани. На кону будет пояс одной из четырех основных мировых организаций в боксе — WBA Asia», — сообщили в пресс-службе. Три из пяти последних поединков челябинец завершал досрочно, не давая бою дойти до решения судей. В сентябре 2024 года Чирков выступал на арене «Трактор», где отправил в нокаут намибийца Линикелу Нгифиндаку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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