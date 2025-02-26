Челябинский боксер Иван Чирков поборется за титул чемпиона Азии в Екатеринбурге

Уроженец Еманжелинска (Челябинская область), боксер Иван Чирков впервые за карьеру проведет поединок за титул чемпиона Азии. Турнир пройдет в Екатеринбурге 15 марта на арене Академии единоборств РМК. Чирков сразиться с танзанийцем Насибу Рамадани, сообщили URA.RU в пресс-службе Русской медной компании.
«Иван Чирков 15 марта впервые сразится за титул чемпиона Азии по боксу. Поединок челябинского непобежденного боксера-профессионала станет главным событием турнира в Екатеринбурге. Он сразится с танзанийцем Насибу Рамадани. На кону будет пояс одной из четырех основных мировых организаций в боксе — WBA Asia», — сообщили в пресс-службе.
Три из пяти последних поединков челябинец завершал досрочно, не давая бою дойти до решения судей. В сентябре 2024 года Чирков выступал на арене «Трактор», где отправил в нокаут намибийца Линикелу Нгифиндаку.
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