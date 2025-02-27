Стало известно, какой средней зарплатой будут довольны пермяки

За год ожидания пермяков от зарплаты выросли на 20% или 10 тысяч рублей. Ежемесячно жители региона хотят получать от 60 тысяч рублей.
«В январе 2025 года зафиксирован рост зарплатных ожиданий в сфере добычи сырья, а также производства и сервисного обслуживания — до 90 тысяч рублей (прирост составил 29% или на 20 тысяч рублей). Средняя ожидаемая зарплата аграриев выросла до 100 тысяч рублей (на 25%). А, например, представителей высшего и среднего менеджмента, специалистов по стратегии, инвестициям и консалтингу до 120 тысяч рублей (на 20%)», — рассказали аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter.
Кроме того, выше рынка, то есть более чем на 10 тысяч рублей выросли зарплатные ожидания у строителей, страховщиков, бухгалтеров и специалистов в сфере закупок.
Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
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