Стало известно, какой средней зарплатой будут довольны пермяки

HeadHunter: пермяки в среднем хотят получать 60 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежемесячно жители региона хотят получать от 60 тысяч рублей
Ежемесячно жители региона хотят получать от 60 тысяч рублей Фото:

За год ожидания пермяков от зарплаты выросли на 20% или 10 тысяч рублей. Ежемесячно жители региона хотят получать от 60 тысяч рублей.

«В январе 2025 года зафиксирован рост зарплатных ожиданий в сфере добычи сырья, а также производства и сервисного обслуживания — до 90 тысяч рублей (прирост составил 29% или на 20 тысяч рублей). Средняя ожидаемая зарплата аграриев выросла до 100 тысяч рублей (на 25%). А, например, представителей высшего и среднего менеджмента, специалистов по стратегии, инвестициям и консалтингу до 120 тысяч рублей (на 20%)», — рассказали аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter.

Кроме того, выше рынка, то есть более чем на 10 тысяч рублей выросли зарплатные ожидания у строителей, страховщиков, бухгалтеров и специалистов в сфере закупок.

Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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За год ожидания пермяков от зарплаты выросли на 20% или 10 тысяч рублей. Ежемесячно жители региона хотят получать от 60 тысяч рублей. «В январе 2025 года зафиксирован рост зарплатных ожиданий в сфере добычи сырья, а также производства и сервисного обслуживания — до 90 тысяч рублей (прирост составил 29% или на 20 тысяч рублей). Средняя ожидаемая зарплата аграриев выросла до 100 тысяч рублей (на 25%). А, например, представителей высшего и среднего менеджмента, специалистов по стратегии, инвестициям и консалтингу до 120 тысяч рублей (на 20%)», — рассказали аналитики рекрутингового сервиса HeadHunter. Кроме того, выше рынка, то есть более чем на 10 тысяч рублей выросли зарплатные ожидания у строителей, страховщиков, бухгалтеров и специалистов в сфере закупок. Ранее URA.RU рассказывало, что по итогам 11 месяцев 2024 года средняя зарплата в Прикамье достигла 70,5 тысяч рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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