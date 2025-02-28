Основатель Gulagu.net Осечкин* получил заочный срок за фейки об армии

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан Минюстом в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Решение вынес Мещанский суд Москвы по делу о распространении фейков об армии.
«Осечкину назначено наказание. Его лишат свободы на срок восемь лет», — передает издание РИА Новости.
Мужчину обвиняют за три преступления, которые предусмотрены статьей 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. По данным следствия, Осечкин с 2022 года публиковал в сети фейки о действиях российских военных в зоне СВО.
*Владимир Осечкин — признан Минюстом в РФ иноагентом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.