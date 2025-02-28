Основатель Gulagu.net Осечкин* получил заочный срок за фейки об армии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осечкин объявлен в международный розыск
Осечкин объявлен в международный розыск Фото:

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан Минюстом в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Решение вынес Мещанский суд Москвы по делу о распространении фейков об армии.

«Осечкину назначено наказание. Его лишат свободы на срок восемь лет», — передает издание РИА Новости.

Мужчину обвиняют за три преступления, которые предусмотрены статьей 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. По данным следствия, Осечкин с 2022 года публиковал в сети фейки о действиях российских военных в зоне СВО.

*Владимир Осечкин — признан Минюстом в РФ иноагентом 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан Минюстом в РФ иноагентом) заочно приговорен к восьми годам лишения свободы. Решение вынес Мещанский суд Москвы по делу о распространении фейков об армии. «Осечкину назначено наказание. Его лишат свободы на срок восемь лет», — передает издание РИА Новости. Мужчину обвиняют за три преступления, которые предусмотрены статьей 207.3 УК РФ — распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. По данным следствия, Осечкин с 2022 года публиковал в сети фейки о действиях российских военных в зоне СВО. *Владимир Осечкин — признан Минюстом в РФ иноагентом 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...