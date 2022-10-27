Основателя Gulagu.net обвиняют в распространении фейков об армии РФ

27 октября 2022 в 13:03 Размер текста - 17 +

Владимир Осечкин уже находится в розыске по другому уголовному делу (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Москве Юлия Иванова. Следствие полагает, что фейки об армии РФ Осечкин распространил на своем youtube-канале. «Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ», — приводит слова Юлии Ивановой РИА «Новости». Следственный комитет решает вопрос об объявлении Осечкина в розыск. По данным МВД, основатель Gulagu.net уже объявлен в федеральный розыск. По какой именно статье — не уточняется. Ранее Осечкин публиковал видео с пытками заключенных.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин стал фигурантом уголовного дела о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Москве Юлия Иванова. Следствие полагает, что фейки об армии РФ Осечкин распространил на своем youtube-канале. «Возбуждено уголовное дело в отношении Владимира Осечкина. Он подозревается в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ», — приводит слова Юлии Ивановой РИА «Новости». Следственный комитет решает вопрос об объявлении Осечкина в розыск. По данным МВД, основатель Gulagu.net уже объявлен в федеральный розыск. По какой именно статье — не уточняется. Ранее Осечкин публиковал видео с пытками заключенных.