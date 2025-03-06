В Перми внезапно закрыли магазин сети «Магнит»

В микрорайоне Новые Ляды в Перми краевой Роспотребнадзор проверил «Магнит». Магазин продуктовой сети находится на улице 40-летия Победы, 10Б. Специалисты обнаружили там нарушения с водоснабжением. В результате работу магазина приостановили на 45 суток.
«В частности, в торговом объекте использовалось автономное водоснабжение и водоотведение. При том, что на территории есть централизованный водопровод. Более того, соответствие используемой в магазине воды предъявляемым к ней требованиям подтверждено не было», — сообщает на своем сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
В ведомстве посчитали, что нарушения создают угрозу жизни и здоровья как покупателей, так и самих работников магазина. Специалисты вышли с иском в суд. По итогу АО «Тандер» признано виновным в административном правонарушении. Торговую точку опечатали на 1,5 месяца.
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