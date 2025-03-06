В Перми внезапно закрыли магазин сети «Магнит»

В Перми магазин «Магнит» закрыли на 45 суток из-за проблем с водоснабжением
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Специалисты обнаружили там нарушения с водоснабжением
Специалисты обнаружили там нарушения с водоснабжением Фото:

В микрорайоне Новые Ляды в Перми краевой Роспотребнадзор проверил «Магнит». Магазин продуктовой сети находится на улице 40-летия Победы, 10Б. Специалисты обнаружили там нарушения с водоснабжением. В результате работу магазина приостановили на 45 суток.

«В частности, в торговом объекте использовалось автономное водоснабжение и водоотведение. При том, что на территории есть централизованный водопровод. Более того, соответствие используемой в магазине воды предъявляемым к ней требованиям подтверждено не было», — сообщает на своем сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

В ведомстве посчитали, что нарушения создают угрозу жизни и здоровья как покупателей, так и самих работников магазина. Специалисты вышли с иском в суд. По итогу АО «Тандер» признано виновным в административном правонарушении. Торговую точку опечатали на 1,5 месяца.

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В микрорайоне Новые Ляды в Перми краевой Роспотребнадзор проверил «Магнит». Магазин продуктовой сети находится на улице 40-летия Победы, 10Б. Специалисты обнаружили там нарушения с водоснабжением. В результате работу магазина приостановили на 45 суток. «В частности, в торговом объекте использовалось автономное водоснабжение и водоотведение. При том, что на территории есть централизованный водопровод. Более того, соответствие используемой в магазине воды предъявляемым к ней требованиям подтверждено не было», — сообщает на своем сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. В ведомстве посчитали, что нарушения создают угрозу жизни и здоровья как покупателей, так и самих работников магазина. Специалисты вышли с иском в суд. По итогу АО «Тандер» признано виновным в административном правонарушении. Торговую точку опечатали на 1,5 месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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