В Перми продается завод по производству стройматериалов

В Перми за 10 млн рублей продается завод по производству газобетонных блоков
© Служба новостей «URA.RU»
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Высокий сезон продажи газобетона - с апреля по октябрь
Высокий сезон продажи газобетона - с апреля по октябрь Фото:

В микрорайоне «Вышка — 2» Мотовилихинского района Перми продается производство газобетонных блоков. Цена готового бизнеса — 10 млн рублей.

«Продам готовый бизнес по производству газобетонных блоков. Цех 720 квадратных метров находится в долгосрочной аренде в черте города Перми. Сезон с апреля по октябрь. Цена — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Месячный доход заявлен владельцем в районе 1 млн рублей. Доход с увеличением объема производства — 1,8 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают бетонный завод. Стоимость объекта, находящегося в пригороде Перми, собственник оценил в 24,5 млн рублей.

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В микрорайоне «Вышка — 2» Мотовилихинского района Перми продается производство газобетонных блоков. Цена готового бизнеса — 10 млн рублей. «Продам готовый бизнес по производству газобетонных блоков. Цех 720 квадратных метров находится в долгосрочной аренде в черте города Перми. Сезон с апреля по октябрь. Цена — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Месячный доход заявлен владельцем в районе 1 млн рублей. Доход с увеличением объема производства — 1,8 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают бетонный завод. Стоимость объекта, находящегося в пригороде Перми, собственник оценил в 24,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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