В Перми продается завод по производству стройматериалов

В микрорайоне «Вышка — 2» Мотовилихинского района Перми продается производство газобетонных блоков. Цена готового бизнеса — 10 млн рублей.
«Продам готовый бизнес по производству газобетонных блоков. Цех 720 квадратных метров находится в долгосрочной аренде в черте города Перми. Сезон с апреля по октябрь. Цена — 10 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Месячный доход заявлен владельцем в районе 1 млн рублей. Доход с увеличением объема производства — 1,8 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продают бетонный завод. Стоимость объекта, находящегося в пригороде Перми, собственник оценил в 24,5 млн рублей.
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