Власти Молдавии стягивают силы полиции в Гагаузию после задержания Гуцул

Власти Молдавии направили полицейские подразделения в Гагаузию в связи с задержанием главы автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева из-за наличия запрета на выезд из страны. Об этом сообщил заместитель руководителя региона Виктор Петров. Предполагается, что город окажется заблокирован. Ситуация обостряется из-за действий правящей партии 'Действие и солидарность'».
«В город Комрат стягиваются силы полиции. Думаю, что город будет заблокирован», — заявил Петров для РИА Новости.
Он добавил, что в Комрате запланировано проведение митинга в поддержку Гуцул, в котором ожидается участие как политических деятелей, так и местных жителей. Процессуальный статус Евгении Гуцул на данный момент остается неопределенным. Кроме того, заместитель председателя автономии указал на то, что задержание Гуцул является формой давления на оппозицию и может привести к последующим арестам других политических деятелей. Виктор Петров также призвал международные организации и Россию к проведению оценки происходящего.
Представители Национального антикоррупционного центра (НАЦ) заявили, что в ближайшее время Гуцул будет предъявлено обвинение в связи с нарушениями в управлении финансами избирательных фондов, незаконном финансировании политических конкурентов, а также в подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023 году. Также в скором времени в НАЦ запросят суд о предварительном аресте политика.
Советник Евгении Гуцул Юрий Кузнецов уточнил, что она планировала поездку в Стамбул по приглашению Международного журналистского конгресса для обсуждения вопросов, значимых для Гагаузии. Кузнецов подчеркнул, что задержание было незаконным и уверен в намерении региональных властей доказать свою правоту.
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