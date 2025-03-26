В Челябинске суд вынес приговор председателю СНТ, не платившему за электричество

Председателя садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Любитель-2» Челябинской области признали виновным в уклонении от оплаты электроэнергии и приговорили к 240 часам обязательных работ. Об этом сообщает Главное управление ФССП России по Челябинской области.
«В уголовном деле речь идет о шести исполнительных производствах, ведущихся в межрайонном отделении судебных приставов по работе с должниками <...> Общая сумма долга по всем требованиям — около 4,9 миллиона рублей, львиная доля задолженности — в пользу поставщика электроэнергии», — сообщают в ведомстве.
В период с 1 августа 2023 года по 23 августа 2024 года в кассу СНТ поступили 8,4 млн рублей. Не менее 3,3 млн председатель обязан был направить на оплату долга. Несмотря на это он продолжал тратить средства, предназначенные для оплаты задолженности, на другие цели. В суде обвиняемый признал свою вину.
«Результатом уклонения от оплаты электроэнергии стали уголовная статья, испорченная репутация и выросший долг СНТ. Это должно стать уроком для всех. Мы подчеркиваем, что готовы рассмотреть различные варианты урегулирования вопросов, связанных с долгами. Главное, чтобы впоследствии руководство СНТ не уклонялось от взятых на себя обязательств», — прокомментировали представители гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт».
По их словам, миллионные долги за электроэнергию в регионе имеют порядка 30 садовых товариществ. В десять крупнейших должников из них входят: ТСН «Тракторосад №3» (долг 23 млн рублей), СНТ «Локомотив-1» (15 млн рублей), СНТ «Слава» (13 млн рублей), СНТ «Станкостроитель-2» (9 млн рублей), СНТ «Жилищник» (8 млн рублей), СНТ «Мечел» (7 млн рублей), СНТ «Полет-2» (6 млн рублей), СНТ «Металлург» (6 млн рублей), СНТ «Любитель-2» (5 млн рублей), СНТСН «Любитель» (2,5 млн рублей). Общая сумма долга составляет 142 млн рублей. В компании отметили, что со всеми должниками ведется работа по взысканию, которая включает в себя судебные разбирательства, арест счетов, отключение электроэнергии, банкротство, привлечение к уголовной ответственности.
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