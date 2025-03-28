В России признали иноагентом спортивного комментатора Шмурнова

28 марта 2025 в 19:05 Размер текста - 17 +

Спортивный комментатор Александр Шмурнов был признан иностранным агентом. Об этом свидетельствует соответствующий список Минюста России. Кроме Шмурнова в список вошли рэп-исполнитель Артем Бровков и правозащитница Ирина Щербакова. Также иноагентом признали проект «Объектив». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спортивный комментатор Александр Шмурнов был признан иностранным агентом. Об этом свидетельствует соответствующий список Минюста России. Кроме Шмурнова в список вошли рэп-исполнитель Артем Бровков и правозащитница Ирина Щербакова. Также иноагентом признали проект «Объектив».