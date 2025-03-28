В России признали иноагентом спортивного комментатора Шмурнова

Спортивный комментатор Александр Шмурнов был признан иностранным агентом. Об этом свидетельствует соответствующий список Минюста России.
Кроме Шмурнова в список вошли рэп-исполнитель Артем Бровков и правозащитница Ирина Щербакова. Также иноагентом признали проект «Объектив».
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