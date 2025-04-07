Объемы пассажирских перевозок «Аэрофлота» на рынке Китая выросли в три раза

Объемы пассажирских перевозок на рынке Китая у компании «Аэрофлот» увеличились в три раза, достигнув отметки в 800 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путинам.
«Отдельно, наверное, обращу внимание на рынок Китая. Объемы перевозок в 2024 году были увеличены в три раза по отношению к 2023 году и достигли 800 тысяч пассажиров, существенный рост», — сказал Александровский в разговоре с Путиным. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».
По словам главы «Аэрофлота», следует также учесть эффект низкой базы, который был характерен для 2023 года. Кроме того, «Аэрофлот» сталкивается с значительной конкуренцией со стороны китайских компаний, которые в настоящее время обладают более широкими возможностями. «... но мы ее (конкуренцию — прим. URA.RU) выдерживаем», — подчеркнул Александровский.
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