Объемы пассажирских перевозок «Аэрофлота» на рынке Китая выросли в три раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александровский сообщил об объемах пассажирских перевозок на рынке КНР
Александровский сообщил об объемах пассажирских перевозок на рынке КНР Фото:

Объемы пассажирских перевозок на рынке Китая у компании «Аэрофлот» увеличились в три раза, достигнув отметки в 800 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путинам.

«Отдельно, наверное, обращу внимание на рынок Китая. Объемы перевозок в 2024 году были увеличены в три раза по отношению к 2023 году и достигли 800 тысяч пассажиров, существенный рост», — сказал Александровский в разговоре с Путиным. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

По словам главы «Аэрофлота», следует также учесть эффект низкой базы, который был характерен для 2023 года. Кроме того, «Аэрофлот» сталкивается с значительной конкуренцией со стороны китайских компаний, которые в настоящее время обладают более широкими возможностями. «... но мы ее (конкуренцию — прим. URA.RU) выдерживаем», — подчеркнул Александровский.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Объемы пассажирских перевозок на рынке Китая у компании «Аэрофлот» увеличились в три раза, достигнув отметки в 800 тысяч пассажиров. Об этом сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путинам. «Отдельно, наверное, обращу внимание на рынок Китая. Объемы перевозок в 2024 году были увеличены в три раза по отношению к 2023 году и достигли 800 тысяч пассажиров, существенный рост», — сказал Александровский в разговоре с Путиным. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24». По словам главы «Аэрофлота», следует также учесть эффект низкой базы, который был характерен для 2023 года. Кроме того, «Аэрофлот» сталкивается с значительной конкуренцией со стороны китайских компаний, которые в настоящее время обладают более широкими возможностями. «... но мы ее (конкуренцию — прим. URA.RU) выдерживаем», — подчеркнул Александровский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...