Глава «Аэрофлота» предложил расширить программу «плоских тарифов»

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский предложил расширить программу «плоских тарифов» для авиаперелетов в города Дальнего Востока, но ввести при этом коммерческие тарифы на часть мест. Это предложение было озвучено в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Один из вопросов, на которых хотел обратить внимание — по плоским тарифам. Мы летаем в пять городов — Хабаровск, Владивосток, Южно-сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан, то есть там, где у нас присутствуют плоские тарифы», — обратился глава «Аэрофлота» к Путину. Трансляция шла на телеканале «Россия 24».
По словам Александровского, предложение касается введения коммерческих тарифов на 20-30% мест. Путин поддержал инициативу «Аэрофлота», однако поручил доработать данное предложение совместно с Министерством транспорта России. Также руководитель «Аэрофлота» предложил расширить программу «плоских тарифов» еще на четыре города Дальнего Востока — Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.
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