Россия направила 270 тонн пшеницы на питание школьников Таджикистана

Российская Федерация передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в рамках продовольственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Душанбе. Помощь предназначена для программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН.
«Россия предоставила Таджикистану очередную партию продовольственной помощи — 270 тонн обогащенной пшеницы, которую передали сотрудники посольства РФ в Душанбе министерству образования и науки», — говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ. Эта помощь является частью усилий по поддержке школьного питания в республике.
В рамках данной программы, согласно словам советника-посланника посольства РФ в Таджикистане Веры Хуторской, регулярно передаются качественные продукты питания для сельских школ. Программа позволяет обеспечивать полноценное горячее питание приблизительно 450 тысяч учащимся начальных классов более чем в 2000 школах 53 районов и городов Таджикистана.
Российская Федерация и Таджикистан на протяжении последних лет активно развивают двусторонние отношения, включая сферы военного и экономического сотрудничества. Недавно страны утвердили программу стратегического партнерства до 2030 года.
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