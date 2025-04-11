11 апреля 2025

Россия направила 270 тонн пшеницы на питание школьников Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы для школ в рамках гуманитарной помощи
Россия передала Таджикистану 270 тонн пшеницы для школ в рамках гуманитарной помощи Фото:

Российская Федерация передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в рамках продовольственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Душанбе. Помощь предназначена для программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН.

«Россия предоставила Таджикистану очередную партию продовольственной помощи — 270 тонн обогащенной пшеницы, которую передали сотрудники посольства РФ в Душанбе министерству образования и науки», — говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ. Эта помощь является частью усилий по поддержке школьного питания в республике.

В рамках данной программы, согласно словам советника-посланника посольства РФ в Таджикистане Веры Хуторской, регулярно передаются качественные продукты питания для сельских школ. Программа позволяет обеспечивать полноценное горячее питание приблизительно 450 тысяч учащимся начальных классов более чем в 2000 школах 53 районов и городов Таджикистана.

Российская Федерация и Таджикистан на протяжении последних лет активно развивают двусторонние отношения, включая сферы военного и экономического сотрудничества. Недавно страны утвердили программу стратегического партнерства до 2030 года.

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Российская Федерация передала Таджикистану 270 тонн пшеницы в рамках продовольственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства в Душанбе. Помощь предназначена для программы школьного питания Всемирной продовольственной программы ООН. «Россия предоставила Таджикистану очередную партию продовольственной помощи — 270 тонн обогащенной пшеницы, которую передали сотрудники посольства РФ в Душанбе министерству образования и науки», — говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ. Эта помощь является частью усилий по поддержке школьного питания в республике. В рамках данной программы, согласно словам советника-посланника посольства РФ в Таджикистане Веры Хуторской, регулярно передаются качественные продукты питания для сельских школ. Программа позволяет обеспечивать полноценное горячее питание приблизительно 450 тысяч учащимся начальных классов более чем в 2000 школах 53 районов и городов Таджикистана. Российская Федерация и Таджикистан на протяжении последних лет активно развивают двусторонние отношения, включая сферы военного и экономического сотрудничества. Недавно страны утвердили программу стратегического партнерства до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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