В Челябинске местная жительница 13 апреля решила открыть купальный сезон. Она окунулась в Шершневское водохранилище, передает корреспондент URA.RU.
«Не холодно, привыкла. Зимой купаюсь в карьере», — рассказала корреспонденту URA.RU 63-летняя Светлана.
В Челябинске 13 апреля пасмурно, температура воздуха не превышает 9 градусов. На улице сильный ветер — около 10 метров в секунду.
Как ранее писало URA.RU, во вторник, 15 апреля, в Челябинской области обещают похолодание до минус одного градуса. Погода во второй половине месяца будет непредсказуемой.
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