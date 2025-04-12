12 апреля 2025

Челябинцы в апреле открыли купальный сезон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильный ветер и невысокая температура не остановили женщину
Сильный ветер и невысокая температура не остановили женщину Фото:

В Челябинске местная жительница 13 апреля решила открыть купальный сезон. Она окунулась в Шершневское водохранилище, передает корреспондент URA.RU. 

«Не холодно, привыкла. Зимой купаюсь в карьере», — рассказала корреспонденту URA.RU 63-летняя Светлана.

В Челябинске 13 апреля пасмурно, температура воздуха не превышает 9 градусов. На улице сильный ветер — около 10 метров в секунду.

Как ранее писало URA.RU, во вторник, 15 апреля, в Челябинской области обещают похолодание до минус одного градуса. Погода во второй половине месяца будет непредсказуемой.

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В Челябинске местная жительница 13 апреля решила открыть купальный сезон. Она окунулась в Шершневское водохранилище, передает корреспондент URA.RU.  «Не холодно, привыкла. Зимой купаюсь в карьере», — рассказала корреспонденту URA.RU 63-летняя Светлана. В Челябинске 13 апреля пасмурно, температура воздуха не превышает 9 градусов. На улице сильный ветер — около 10 метров в секунду. Как ранее писало URA.RU, во вторник, 15 апреля, в Челябинской области обещают похолодание до минус одного градуса. Погода во второй половине месяца будет непредсказуемой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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