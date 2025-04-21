Екатеринбуржцы стали чаще летать за рубеж: топовые направления

Доля путешествий за границу из Екатеринбурга выросла на 26% за год. Об этом на встрече с журналистами рассказали в компании «Авиасейлс», передает корреспондент URA.RU.
24% всех бронирований пришлось на международные направления. В топ-3 поездок для отдыха вошли: Стамбул, Ереван и Дубай.
Также популярными были: Ташкент, Анталья, Астана, Баку, Минск, Тбилиси, Алматы. Всего за год жители посетили 101 страну и пролетели 880 тысяч километров. Время в воздухе составило 87,3 миллиона часов.
Что касается туристов, которые прилетают в Екатеринбург, то наибольший спрос зафиксирован в летние месяцы — 30% от всех бронирований за год. В столицу Урала стали ездить на 13% чаще.
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