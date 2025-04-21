21 апреля 2025

Екатеринбуржцы стали чаще летать за рубеж: топовые направления

Екатеринбуржцы посетили 101 страну в течение 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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На международные направления пришлось 24% всех бронирований
На международные направления пришлось 24% всех бронирований Фото:

Доля путешествий за границу из Екатеринбурга выросла на 26% за год. Об этом на встрече с журналистами рассказали в компании «Авиасейлс», передает корреспондент URA.RU.

24% всех бронирований пришлось на международные направления. В топ-3 поездок для отдыха вошли: Стамбул, Ереван и Дубай.

Также популярными были: Ташкент, Анталья, Астана, Баку, Минск, Тбилиси, Алматы. Всего за год жители посетили 101 страну и пролетели 880 тысяч километров. Время в воздухе составило 87,3 миллиона часов.

Что касается туристов, которые прилетают в Екатеринбург, то наибольший спрос зафиксирован в летние месяцы — 30% от всех бронирований за год. В столицу Урала стали ездить на 13% чаще.

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Доля путешествий за границу из Екатеринбурга выросла на 26% за год. Об этом на встрече с журналистами рассказали в компании « Авиасейлс» , передает корреспондент URA.RU. 24% всех бронирований пришлось на международные направления. В топ-3 поездок для отдыха вошли: Стамбул, Ереван и Дубай. Также популярными были: Ташкент, Анталья, Астана, Баку, Минск, Тбилиси, Алматы. Всего за год жители посетили 101 страну и пролетели 880 тысяч километров. Время в воздухе составило 87,3 миллиона часов. Что касается туристов, которые прилетают в Екатеринбург, то наибольший спрос зафиксирован в летние месяцы — 30% от всех бронирований за год. В столицу Урала стали ездить на 13% чаще.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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