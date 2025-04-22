Врач раскрыл, возможно ли навсегда вылечить варикоз

Вылечить варикозное расширение вен с помощью лекарственных препаратов невозможно — медикаменты могут лишь облегчать симптомы заболевания. Об этом сообщил врач сервиса СберЗдоровье Захриддин Собиров.
«На сегодняшний день не существует лекарственных средств, которые способны вылечить варикозное расширение вен. Препараты из группы флавоноидов хотя и широко применяются, не доказали высокой эффективности в терапии — они могут лишь облегчать симптомы заболевания», — заявил специалист URA.RU. Собиров также подчеркнул, что при появлении первых признаков болезни важно своевременно обратиться к врачу-флебологу для оценки состояния сосудов, так как отсутствие лечения может привести к осложнениям.
Собиров объяснил, что правильный венозный отток крови обеспечивается работой мышечно-венозной помпы, которая активизируется при движении — например, во время ходьбы. Длительное отсутствие физической активности приводит к застою крови в венах. На ранних стадиях варикоз проявляется в виде сосудистых сеточек или «звездочек» на коже, но со временем болезнь может прогрессировать: появляются отеки ног, меняется цвет кожи, возникает зуд, ощущение тяжести и судороги в ночное время.
Варикозное расширение вен — это проблема поверхностных вен, при которой нарушается работа клапанов, и кровь вместо движения к сердцу застаивается, растягивая сосуды. Глубокие вены не страдают, так как их поддерживают мышцы.
Чаще всего варикоз передается по наследству. У женщин он бывает, потому что женские гормоны делают вены более слабыми. Беременность, высокие каблуки и долгое сидение или стояние на одном месте тоже повышают риск
Удаление сосудистых звездочек на ногах можно идет только по косметическим показаниям с помощью склеротерапии. Эта процедура предполагает введение специального препарата, который «запаивает» пораженные сосуды, полностью устраняя проблему.
При более серьезных проявлениях варикоза — когда образуются узлы размером от 4 мм и обнаруживается обратный ток крови (рефлюкс) — требуется хирургическое вмешательство. Наиболее эффективным методом считается эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК), позволяющая лечить заболевание на любой стадии.
«Важно понимать, что варикоз может возвращаться даже после операции», — предупредил Собиров. Для профилактики рецидивов он рекомендует вести регулярную физическую активность, особенно полезны плавание и скандинавская ходьба. Также, по его словам, не стоит длительное время находиться в статичных позах и использовать компрессионный трикотаж (например, гольфы 1 класса компрессии) при длительных статических нагрузках.
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