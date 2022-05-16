Флеболог Авакян рассказал, как избежать варикозной болезни

16 мая 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

При сидячем образе жизни необходим компрессионный трикотаж, объяснил Армен Авакян Фото: Размик Закарян © URA.RU Для профилактики варикозного расширения вен нужно использовать компрессионный трикотаж. Об этом рассказал URA.RU хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян. «Для профилактики или лечения варикозной болезни рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх, поэтому ей постоянно приходится преодолевать силу гравитации. В этом процессе помогают мышцы голени. При движении они сокращаются, воздействуют на вены и тем самым способствуют оттоку венозной крови. Но мышцы не работают, когда человек долго находится в статичном положении. Поэтому в подобных ситуациях венозной системе требуется поддержка, нужен компрессионный трикотаж», — сообщил Армен Авакян. Флеболог объяснил, что данные изделия улучшают отток венозной крови. «Она правильно циркулирует, что снижает риск появления отеков ног. Компрессионный трикотаж рекомендуется носить при малоподвижном образе жизни, постоянной работе на ногах, тяжелых физических нагрузках, в длительных путешествиях. Такие изделия необходимы для заботы о здоровье ног в период беременности. При наличии варикоза или других проблем с венами нужно тоже носить медицинский компрессионный трикотаж, с выбором которого поможет врач», — отметил эксперт. Обычные или утягивающие колготки не обладают лечебными свойствами, подчеркнул Авакян. «Внешне компрессионный трикотаж ничем не отличается от обычного, но при этом еще и помогает заботиться о здоровье ног. Сами по себе обычные капроновые колготки или чулки нельзя назвать вредными для здоровья. Разве что речь может идти об аллергической реакции, например о непереносимости капрона. Трикотаж с моделирующим эффектом тоже никак не воздействует на вены. Он не настолько сильно утягивает, чтобы повлиять на отток крови. При варикозе обычные колготки или чулки носить не рекомендуется, но по другой причине. Они не усугубляют патологию, но не помогают венам с ней бороться», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Для профилактики варикозного расширения вен нужно использовать компрессионный трикотаж. Об этом рассказал URA.RU хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян. «Для профилактики или лечения варикозной болезни рекомендуется носить компрессионный трикотаж. Кровь по венам нижних конечностей возвращается к сердцу снизу вверх, поэтому ей постоянно приходится преодолевать силу гравитации. В этом процессе помогают мышцы голени. При движении они сокращаются, воздействуют на вены и тем самым способствуют оттоку венозной крови. Но мышцы не работают, когда человек долго находится в статичном положении. Поэтому в подобных ситуациях венозной системе требуется поддержка, нужен компрессионный трикотаж», — сообщил Армен Авакян. Флеболог объяснил, что данные изделия улучшают отток венозной крови. «Она правильно циркулирует, что снижает риск появления отеков ног. Компрессионный трикотаж рекомендуется носить при малоподвижном образе жизни, постоянной работе на ногах, тяжелых физических нагрузках, в длительных путешествиях. Такие изделия необходимы для заботы о здоровье ног в период беременности. При наличии варикоза или других проблем с венами нужно тоже носить медицинский компрессионный трикотаж, с выбором которого поможет врач», — отметил эксперт. Обычные или утягивающие колготки не обладают лечебными свойствами, подчеркнул Авакян. «Внешне компрессионный трикотаж ничем не отличается от обычного, но при этом еще и помогает заботиться о здоровье ног. Сами по себе обычные капроновые колготки или чулки нельзя назвать вредными для здоровья. Разве что речь может идти об аллергической реакции, например о непереносимости капрона. Трикотаж с моделирующим эффектом тоже никак не воздействует на вены. Он не настолько сильно утягивает, чтобы повлиять на отток крови. При варикозе обычные колготки или чулки носить не рекомендуется, но по другой причине. Они не усугубляют патологию, но не помогают венам с ней бороться», — заключил собеседник агентства.