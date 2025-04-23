Президент Украины Владимир Зеленский не полностью контролирует Вооруженные силы страны, а отдельные националистические подразделения действуют вне его подчинения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — отметил Песков. По его словам, отсутствие контроля со стороны главы государства над частью военных формирований осложняет ситуацию в зоне конфликта.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявлял, что Владимир Зеленский утратил контроль над частью украинских вооруженных сил, в том числе над националистическими подразделениями и иностранными наемниками. По его словам, это затрудняет любые попытки мирного диалога и осложняет урегулирование конфликта.
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