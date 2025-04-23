Песков: Зеленский не контролирует часть своих войск

Песков: Зеленский не контролирует все свои подразделения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил о бесконтрольных подразделениях ВСУ
Песков заявил о бесконтрольных подразделениях ВСУ Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не полностью контролирует Вооруженные силы страны, а отдельные националистические подразделения действуют вне его подчинения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — отметил Песков. По его словам, отсутствие контроля со стороны главы государства над частью военных формирований осложняет ситуацию в зоне конфликта.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявлял, что Владимир Зеленский утратил контроль над частью украинских вооруженных сил, в том числе над националистическими подразделениями и иностранными наемниками. По его словам, это затрудняет любые попытки мирного диалога и осложняет урегулирование конфликта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский не полностью контролирует Вооруженные силы страны, а отдельные националистические подразделения действуют вне его подчинения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема», — отметил Песков. По его словам, отсутствие контроля со стороны главы государства над частью военных формирований осложняет ситуацию в зоне конфликта. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет также заявлял, что Владимир Зеленский утратил контроль над частью украинских вооруженных сил, в том числе над националистическими подразделениями и иностранными наемниками. По его словам, это затрудняет любые попытки мирного диалога и осложняет урегулирование конфликта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...