Силуанов посоветовал читать «Мертвые души» и «Вишневый сад», чтобы больше знать о финансах

Силуанов порекомендовал россиянам читать русскую классику для понимания финансов
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Силуанов отметил, что в русской классике можно найти полезную информацию о финансах
Силуанов отметил, что в русской классике можно найти полезную информацию о финансах Фото:

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рекомендовал россиянам прочитать произведения «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова для получения представления о финансовых вопросах. Об этом он сообщил на лекции «Финансы как оружие: уроки Великой Победы» в рамках марафона «Знание.Первые».

«Если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику», — заявил Силуанов в ходе лекции. В числе упомянутых книг, в которых содержится информация о финансах, — «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, а также «Вишневый сад» Чехова. Так глава Минфина ответил на вопрос о своем любимом произведении.  

В то же время Силуанов отметил, что у него не всегда появляется возможность уделять время чтению профильной литературы. Это связано со значительным  объемом информации по финансовым вопросам, с которой ему приходится сталкиваться на работе. 

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рекомендовал россиянам прочитать произведения «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова для получения представления о финансовых вопросах. Об этом он сообщил на лекции «Финансы как оружие: уроки Великой Победы» в рамках марафона «Знание.Первые». «Если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику», — заявил Силуанов в ходе лекции. В числе упомянутых книг, в которых содержится информация о финансах, — «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, а также «Вишневый сад» Чехова. Так глава Минфина ответил на вопрос о своем любимом произведении.   В то же время Силуанов отметил, что у него не всегда появляется возможность уделять время чтению профильной литературы. Это связано со значительным  объемом информации по финансовым вопросам, с которой ему приходится сталкиваться на работе. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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