Силуанов посоветовал читать «Мертвые души» и «Вишневый сад», чтобы больше знать о финансах

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов рекомендовал россиянам прочитать произведения «Ревизор» и «Мертвые души» Николая Гоголя, а также «Вишневый сад» Антона Чехова для получения представления о финансовых вопросах. Об этом он сообщил на лекции «Финансы как оружие: уроки Великой Победы» в рамках марафона «Знание.Первые».
«Если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику», — заявил Силуанов в ходе лекции. В числе упомянутых книг, в которых содержится информация о финансах, — «Ревизор» и «Мертвые души» Гоголя, а также «Вишневый сад» Чехова. Так глава Минфина ответил на вопрос о своем любимом произведении.
В то же время Силуанов отметил, что у него не всегда появляется возможность уделять время чтению профильной литературы. Это связано со значительным объемом информации по финансовым вопросам, с которой ему приходится сталкиваться на работе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.