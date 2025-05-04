ВСУ ударили по Белгородской области 120 снарядами, есть пострадавшие

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В Шебекинском округе три мирных жителя ранены от обстрелов, заявил Гладков
В Шебекинском округе три мирных жителя ранены от обстрелов, заявил Гладков Фото:
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ВСУ нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, что привело к пострадавшим. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

«В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе произошло несколько атак на поселки и села, в результате чего повреждены дома, а в селе Толоконное загорелись купола храма.

В Борисовском районе была атака на село Стригуны, где пострадала женщина. В Валуйском округе зафиксировано 17 атак дронов, повредивших несколько домов. В других районах также были случаи атак беспилотников и артобстрелов, однако без серьезных последствий. В Шебекинском округе три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов. Один подросток был госпитализирован, заключил Гладков.

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ВСУ нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, что привело к пострадавшим. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. «В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе произошло несколько атак на поселки и села, в результате чего повреждены дома, а в селе Толоконное загорелись купола храма. В Борисовском районе была атака на село Стригуны, где пострадала женщина. В Валуйском округе зафиксировано 17 атак дронов, повредивших несколько домов. В других районах также были случаи атак беспилотников и артобстрелов, однако без серьезных последствий. В Шебекинском округе три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов. Один подросток был госпитализирован, заключил Гладков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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