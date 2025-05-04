ВСУ ударили по Белгородской области 120 снарядами, есть пострадавшие

ВСУ нанесли удары по Белгородской области, выпустив 120 снарядов, что привело к пострадавшим. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Отрадовка и Поповка подверглись 15 обстрелам, в ходе которых выпущено 92 боеприпаса», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе произошло несколько атак на поселки и села, в результате чего повреждены дома, а в селе Толоконное загорелись купола храма.
В Борисовском районе была атака на село Стригуны, где пострадала женщина. В Валуйском округе зафиксировано 17 атак дронов, повредивших несколько домов. В других районах также были случаи атак беспилотников и артобстрелов, однако без серьезных последствий. В Шебекинском округе три мирных жителя получили ранения в результате обстрелов. Один подросток был госпитализирован, заключил Гладков.
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