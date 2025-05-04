Богомаз прокомментировал удар по заводу в Брянской области

Губернатор Богомаз: в результате обстрела завода произошло возгорание
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Александр Богомаз сообщил что пострадавших, после обстрела завода, не обнаружено
Александр Богомаз сообщил что пострадавших, после обстрела завода, не обнаружено Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты совершили обстрел завода в поселке Суземка, Брянская область. В результате удара по промышленному объекту возник пожар, частично разрушены здания. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание», — сообщает Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки повреждены административные и производственные помещения. Жертв и пострадавших не зафиксировано.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Атака проводилась с применением РСЗО «Град».

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Украинские националисты совершили обстрел завода в поселке Суземка, Брянская область. В результате удара по промышленному объекту возник пожар, частично разрушены здания. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз. «В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание», — сообщает Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки повреждены административные и производственные помещения. Жертв и пострадавших не зафиксировано. Ранее вооруженные силы Украины обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Атака проводилась с применением РСЗО «Град».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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