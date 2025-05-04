Богомаз прокомментировал удар по заводу в Брянской области

Украинские националисты совершили обстрел завода в поселке Суземка, Брянская область. В результате удара по промышленному объекту возник пожар, частично разрушены здания. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание», — сообщает Богомаз в своем telegram-канале. Он добавил, что в ходе атаки повреждены административные и производственные помещения. Жертв и пострадавших не зафиксировано.
Ранее вооруженные силы Украины обстреляли завод «Стрела» в Брянской области. Атака проводилась с применением РСЗО «Град».
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