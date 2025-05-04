«Страна оказалась очень зависима»: Путин рассказал о рисках после ухода западных брендов из РФ

Путин: Россия оказалась слишком зависимой от иностранных компаний после их ухода
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин признался, что Россия после ухода западных брендов могла погрузиться в экономический кризис
Путин признался, что Россия после ухода западных брендов могла погрузиться в экономический кризис Фото:
новость из сюжета
Вышел новый документальный фильм о Владимире Путине

После массового ухода западных компаний из страны три года назад стало ясно, что российская экономика была сильно зависима от иностранных брендов и технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима», — отметил Путин в фильме, комментируя ситуацию трехлетней давности, когда многие западные компании покидали российский рынок. Трансляция проходит на телеканале «Россия 1». Он признался, что рисков для страны в тот момент было много, включая экономический кризис.

Ранее член Совета Федерации Иван Абрамов сообщил, что в России сейчас идет юридический процесс возвращения западных брендов: компании регистрируют логотипы и авторские права. Он отметил, что некоторые компании используют юридические хитрости, возвращаясь под другими брендами и создавая новые юридические лица, чтобы избежать ограничений в своих странах.

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После массового ухода западных компаний из страны три года назад стало ясно, что российская экономика была сильно зависима от иностранных брендов и технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Конечно, я исходил из того, что мы не бросаемся с головой в омут, есть у нас определенные заделы. Уж слишком мы погрузились в ситуацию, когда страна оказалась очень зависима», — отметил Путин в фильме, комментируя ситуацию трехлетней давности, когда многие западные компании покидали российский рынок. Трансляция проходит на телеканале «Россия 1». Он признался, что рисков для страны в тот момент было много, включая экономический кризис. Ранее член Совета Федерации Иван Абрамов сообщил, что в России сейчас идет юридический процесс возвращения западных брендов: компании регистрируют логотипы и авторские права. Он отметил, что некоторые компании используют юридические хитрости, возвращаясь под другими брендами и создавая новые юридические лица, чтобы избежать ограничений в своих странах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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