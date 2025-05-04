Скончалась народная артистка Алефтина Евдокимова

Народная артистка России Алефтина Евдокимова скончалась на 86-м году жизни. О смерти актрисы Малого театра сообщили представители учреждение на официальном сайте театра.
«Малый театр постигло страшное горе — скончалась народная артистка России, актриса Малого театра Алефтина Николаевна Евдокимова», — говорится в сообщении Малого театра на сайте. Она ушла из жизни 4 мая.
Евдокимова была одной из ведущих актрис труппы, посвятившей сцене более полувека. Артистка сыграла свыше 60 ролей на сцене, а также активно снималась в кино и телевизионных проектах.
В театре подчеркнули, что актриса оставила заметный след в истории российской сцены. Она принимала участие в таких известных картинах, как «Курьер», «Глухарь-2», «Инспектор Купер» и других кинопроектах. Дата прощания с артисткой будет объявлена дополнительно.
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