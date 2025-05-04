Индия приостановила пропуск воды в Пакистан

Индия приостановила пропуск воды на границе с Пакистаном. Об этом сообщает агентство PTI.
«Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном», — говорится в материале. Там добавили, что также планируется остановка воды на плотине Кишанганга на реке Джелам. Эти действия касаются гидроэлектростанций, которые позволяют Индии контролировать сбросы воды.
Использование плотин Баглихар и Кишанганга стало причиной споров между двумя странами. Пакистан обращался к Всемирному банку по вопросу плотины Баглихар, а Кишанганга находилась под юридическим и дипломатическим контролем. Соглашение о водах Инда 1960 года регулирует распределение водных ресурсов между странами, предоставляя Пакистану контроль над Индом и его притоками, в то время как Индия может использовать эти воды для орошения и нужд населения.
МИД Индии 24 апреля потребовал от граждан Пакистана покинуть страну в течение 72 часов и приостановил оформление новых виз на неопределенный срок. Ранее выданные визы для пакистанцев будут аннулированы с 27 апреля, за исключением медицинских виз, чья действительность продлится до 29 апреля этого года.
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