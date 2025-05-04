«Просто надули»: Путин рассказал, почему Россия пошла на минские соглашения

Путин: Россия хотела верить в минские соглашения по Украине
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Президент РФ рассказал, почему Россия согласилась на минские соглашения по Украине
Президент РФ рассказал, почему Россия согласилась на минские соглашения по Украине Фото:

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласилась на подписание минских соглашений по Украине, потому что было желание верить в их выполнение. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить», — отметил Путин. Президент подчеркнул, что Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей при подписании документов, однако Россию «просто надули». 

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласилась на подписание минских соглашений по Украине, потому что было желание верить в их выполнение. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». «Хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить», — отметил Путин. Президент подчеркнул, что Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей при подписании документов, однако Россию «просто надули». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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