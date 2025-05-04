«Просто надули»: Путин рассказал, почему Россия пошла на минские соглашения

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласилась на подписание минских соглашений по Украине, потому что было желание верить в их выполнение. Об этом глава государства сообщил в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».
«Хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить», — отметил Путин. Президент подчеркнул, что Москва рассчитывала на соблюдение договоренностей при подписании документов, однако Россию «просто надули».
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