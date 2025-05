Королева дубляжа с яркой кинокарьерой: 64-летие отмечает актриса Любовь Германова

Актрисе Любови Германовой 7 мая 2025 исполняется 64 года

С Любовь Германова с 1997 по 1999 год являлась вторым голосом анонсов телеканала «НТВ» Фото: Georg Ter-Ovanesov / Russian Look / Global Look Press В среду, 7 мая 2025, исполняется 64 года советской и российской актрисе Любови Германовой. Ее имя может быть знакомо не всем кинозрителям, но ее голос слышал практически каждый российский телезритель — именно она озвучивала Дану Скалли из «Секретных материалов», Хелен Хант в фильме «Чего хотят женщины» и десятки других известных голливудских актрис. За плечами Германовой несколько десятков кинопроектов, сотни озвученных фильмов и слава «королевы дубляжа». Приглашения работать диктором на главных телеканалах страны, озвучивать документальные проекты и даже компьютерные игры — все это результат многолетнего труда и настоящего таланта актрисы. Подробнее в материале URA.RU. Из профессорской семьи в мир кино В 1982 году Германова окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) Фото: Мастюков Валентин/ТАСС Любовь Алексеевна Германова родилась 7 мая 1961 года в Москве в семье настоящих интеллектуалов. Отец — Алексей Германов, профессор геологии, доктор геологических наук, мать — Галина Спиридонова, профессор химии. У Любови есть старшая сестра, родившаяся на полтора года раньше — Евдокия Германова, которая также стала актрисой. Семейное счастье продлилось недолго — вскоре после рождения Любови родители развелись. Отец оставил бывшей жене и дочерям квартиру, но участие в воспитании детей принимал ограниченное. Мать много работала, поэтому девочкам пришлось рано стать самостоятельными. Характеры у сестер были диаметрально противоположными: Евдокия — взбалмошная и эксцентричная, Любовь — спокойная и рассудительная. Несмотря на разность темпераментов, обе с детства мечтали об актерской карьере. Школьный театральный кружок стал для них отдушиной и первой пробой сил на сцене. После окончания школы профессиональные пути сестер также разошлись. Если Евдокии пришлось штурмовать ГИТИС целых шесть раз, то Любовь поступила во ВГИК с первой попытки. Она попала на актерско-режиссерский курс к легендарному Сергею Герасимову и Тамаре Макаровой, который считался элитным. От эпизодов до ярких ролей: кинокарьера Германовой Германова на съемках совместного советско-норвежско-шведского фильма «Мио, мой Мио!» Фото: Майковский / РИА Новости Кинодебют Любови состоялся задолго до поступления в институт — в 15 лет она сыграла эпизодические роли в фильмах «Несовершеннолетние» и «Стажер». Однако настоящим творческим прорывом стала роль Евдокии Лопухиной в исторических фильмах Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1980). Интересный факт: во время съемок Германова была беременна, что идеально совпало с образом ее героини. После успешного окончания ВГИКа в 1982 году Любовь Германова активно снималась в кино. В 1987 году она сыграла в фильме «Мио, мой Мио», где ее экранного сына сыграл будущий голливудский актер Кристиан Бейл, для которого эта роль стала кинодебютом. Один из самых интересных проектов с участием Германовой — триллер «Кикс» (1991), где она вместе с сестрой Евдокией сыграли двойников. В одной из сцен сестры даже продемонстрировали смелость, появившись обнаженными. После распада СССР кинокарьера Любови Германовой, как и многих других актеров, переживала не лучшие времена. Предложений стало меньше, а те роли, которые предлагали, часто не соответствовали ее творческим амбициям. Именно в этот период Германова открыла для себя новое направление — дубляж, где ее талант и уникальный голос нашли достойное применение. В XXI веке актриса вернулась на экраны. Среди ее заметных работ — роль гувернантки Полины в фильме «Костяника. Время лета» (2006), княгини Сорокиной в «Анне Карениной» (2017), Жемчуга (2016). Особую популярность ей принесло участие в комедийном сериале «Физрук», где она сыграла сестру главного героя в исполнении Дмитрия Нагиева. «Королева дубляжа»: знакомый голос Германовой Настоящую всероссийскую известность Любови Германовой принесла работа в дубляже и озвучивании. Начав эту деятельность в 1990-х годах, она быстро стала одним из самых востребованных голосов на российском телевидении. Поклонники сериала «Секретные материалы» знают ее как голос агента ФБР Даны Скалли (Джиллиан Андерсон). Также ее голосом в российском прокате говорили героини Дайан Китон, Хелен Хант, Мерил Стрип, Тильды Суинтон и многих других голливудских актрис. Сама Любовь Германова никогда не считала дубляж второсортной работой. Для нее это такая же актерская профессия, только реализуемая через голос. По ее словам, при озвучивании она использует те же актерские приемы, полностью проживая историю героя. Важнейшим критерием для нее всегда была органичность совпадения с персонажем, которого она озвучивает. Особой профессиональной гордостью Германовой является работа над детективным сериалом «Она написала убийство», где она озвучивала Джессику Флетчер в исполнении Анджелы Лэнсбери. Актриса признавалась, что эта работа доставила ей особое удовольствие, поскольку детективы — ее любимый жанр, а Лэнсбери — одна из любимых актрис. В разные годы Любовь Германова была голосом анонсов телеканалов НТВ, ТВС, Первого канала, ДТВ, «Русского романа» и «Синема». Ее голос звучит в документальных проектах, рекламных роликах и даже компьютерных играх. Среди последних — The Last of Us, где она озвучила персонажа по имени Марлин. Личная жизнь Германовой НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Родился дважды», любил Мирей Матье и вернулся с войны инвалидом: удивительные факты из жизни Владимира Этуша В отличие от своей эксцентричной сестры Евдокии, Любовь Германова всегда была крайне скрытной в вопросах личной жизни. Долгие годы журналистам не удавалось узнать практически ничего о ее семейном положении. Любые вопросы о муже, детях или семейных фотографиях были под строжайшим запретом. Только спустя много лет актриса приоткрыла завесу тайны. Стало известно, что со своим мужем, кинооператором Виктором Куликовым, она познакомилась еще в студенческие годы. Встреча оказалась судьбоносной для обоих. Вскоре у пары родился сын Максим (20 октября 1984 года), который впоследствии пошел по стопам родителей и выбрал кинематографическую профессию, окончив продюсерский факультет ВГИКа. Интересно, что Германова и Куликов ни разу не встречались на съемочной площадке в профессиональном качестве, но их супружеский союз оказался крепким и гармоничным. По словам актрисы, они с мужем — романтики, поэтому их отношения не знают скуки и однообразия. Любовь Германова предпочитает проводить свободное время с семьей на даче в Переславле-Залесском. Супруги увлекаются кулинарией, причем, по мнению актрисы, ее муж готовит намного вкуснее, чем она сама. Вера как опора в жизни Германовой НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Май 2025: когда и какие церковные праздники ждут верующих Мало кто знает, но именно съемки исторических фильмов о Петре I привели Любовь Германову к вере. До участия в этих картинах актриса даже не знала, как правильно креститься. По ее воспоминаниям, Сергей Герасимов пристыдил молодых артистов, когда выяснилось, что никто не умеет правильно выполнить этот жест для сцены. Однако по-настоящему глубоко верующим человеком Германова стала после участия в американском проекте «Петр Великий», где она играла возлюбленную сына Петра I Алексея — Евфросинию. После рождения сына Германова впервые пришла в храм Ризоположения на Донской, чтобы окрестить ребенка. Затем отдала его в воскресную школу. С тех пор актриса стала регулярно ходить на церковные службы и признается, что не представляет свою жизнь без причастия и исповеди. Сестры Германовы: разные судьбы, общая профессия У Любови Германовой есть сестра - актриса Евдокия Фото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press Истории сестер Германовых — пример того, как разные характеры и жизненные обстоятельства формируют непохожие судьбы даже у близких родственников. Любовь и Евдокия, выросшие в одной семье и выбравшие одну профессию, прошли совершенно разными путями. Евдокия, с ее взрывным характером, поздно поступила в театральный институт, но быстро добилась признания в кино и театре. В 2000-х годах она усыновила мальчика, но спустя восемь лет публично отказалась от приемного сына, мотивируя это его «плохой наследственностью» и «агрессивным поведением». Этот скандал негативно отразился на карьере актрисы. Любовь, напротив, всегда была более сдержанной и методичной. Она создала крепкую семью, воспитала сына, сумела переориентироваться в трудные для кино 1990-е годы и найти новую нишу в профессии. Сестры долгое время не были особо близки, но, по признанию Евдокии, после того, как она усыновила ребенка, отношения улучшились — появились «общие материнские заботы». Признание и награды Германовой Профессиональные заслуги Любови Германовой получили официальное признание на государственном уровне. 5 апреля 2019 года ей была вручена Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Эта награда стала важным подтверждением высокой оценки вклада актрисы в развитие российского кинематографа и дубляжа. При этом официальных званий, таких как «Заслуженная артистка» или «Народная артистка», у Германовой нет. Современный этап карьеры: что сегодня делает Германова В апреле 2019 года Любовь Германова получила благодарность президента РФ за многолетнюю творческую деятельность Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / Global Look Press Последние годы принесли ей несколько интересных проектов в кино и сериалах. В 2022 году она появилась в нашумевшем сериале «Нулевой пациент», основанном на реальных событиях вспышки ВИЧ в советской Элисте. Германова сыграла мать главного героя — врача Дмитрия Гончарова. Также в 2022 году ее можно было увидеть в сериале «Тот мужчина, та женщина» в роли Елены Артемовны. В 2021 году актриса снялась в проектах «Виктория» и «Частная жизнь». Продолжилось и ее сотрудничество с режиссерами, снимающими по произведениям Анны Малышевой — с 2017 по 2021 год Германова играла роль искусствоведа Альбины Витальевны Гершензон в цикле детективов. Но основной деятельностью Любови Алексеевны по-прежнему остается дубляж и озвучивание. Ее голос продолжает звучать в киноанонсах Первого канала, в документальных проектах и зарубежных фильмах. В 2023 году она озвучивала персонажей в проектах «Трейдер» и «Мама всегда права». Фильмография Любови Германовой За свою почти полувековую карьеру в кино Любовь Германова снялась более чем в 80 проектах. Многие из ролей были второго плана, но даже небольшие эпизоды актриса наполняла особым шармом и глубиной. Вот некоторые из ключевых работ актрисы в хронологическом порядке: "Несовершеннолетние" (1976) – Катя

"Юность Петра" (1980) – Евдокия Лопухина

"В начале славных дел" (1980) – Евдокия Лопухина

"Мио, мой Мио" (1987) – мать Юм-Юма

"Его батальон" (1989) – Вера Веретенникова, младший сержант Красной армии

"Кикс" (1991) – Ануся, двойник Жанны Плавской

"Пьеса для пассажира" (1995) – Валентина, первая жена Николая

"Дом для богатых" (2000) – искусствовед

"Костяника. Время лета" (2006) – Полина, гувернантка

"Физрук" (2014) – Галина, сестра Олега Фомина

"Анна Каренина" (2017) – княгиня Сорокина

"Нулевой пациент" (2022) – мать Дмитрия Гончарова

