Захарова рассказала, как Зеленский надругался над участниками парада 9 Мая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский издевался над ветеранами. Это касалось желающих пойти на парад в честь Дня Победы.
«Для Зеленского, как мы уже знаем, не осталось ничего святого. Надругавшись над памятью собственного деда, кавалера двух орденов Красной Звезды Семена Ивановича Зеленского, который прошел героический путь в годы Великой Отечественной войны, глава киевского режима теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — сказала Захарова на брифинге в МИД РФ.
Она также подчеркнула, что украинский президент угрожал участникам парада в Москве и гостям города, а после попытался переложить ответственность за возможные провокации на Россию. По словам Захаровой, представители украинских властей неоднократно подтверждали свою причастность к диверсиям и террористическим актам на территории России. Она напомнила, что после каждого обстрела гражданской инфраструктуры и взрывов официальные лица Украины открыто заявляют о своей ответственности за подобные действия.
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