Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы Украины испортить День Победы, произнеся фразу «Собака лает — караван шагает». Он отметил, что ничего не сможет остановить российскую армию и что они уверены в своих действиях.
«Собака лает — караван шагает», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он подчеркнул, что ничто не сможет остановить российскую армию, и они полностью уверены в правильности своих действий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности гарантировать безопасность мировых лидеров на параде 9 мая, на что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что в случае провокации Киеву ничего не гарантировано. Сенатор Андрей Климов добавил, что Европе стоит надеяться на хладнокровие и мудрость России в этой ситуации.
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