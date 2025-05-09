«Собака лает — караван шагает»: Картаполов оценил возможность провокаций со стороны Киева

Картаполов ответил на угрозы Киева пословицей
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Ничто не остановит российскую армию, заявил Картаполов
Ничто не остановит российскую армию, заявил Картаполов Фото:
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы Украины испортить День Победы, произнеся фразу «Собака лает — караван шагает». Он отметил, что ничего не сможет остановить российскую армию и что они уверены в своих действиях.

«Собака лает — караван шагает», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он подчеркнул, что ничто не сможет остановить российскую армию, и они полностью уверены в правильности своих действий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности гарантировать безопасность мировых лидеров на параде 9 мая, на что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что в случае провокации Киеву ничего не гарантировано. Сенатор Андрей Климов добавил, что Европе стоит надеяться на хладнокровие и мудрость России в этой ситуации.

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал угрозы Украины испортить День Победы, произнеся фразу «Собака лает — караван шагает». Он отметил, что ничего не сможет остановить российскую армию и что они уверены в своих действиях. «Собака лает — караван шагает», — передает слова Картаполова telegram-канал Shot. Он подчеркнул, что ничто не сможет остановить российскую армию, и они полностью уверены в правильности своих действий. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о невозможности гарантировать безопасность мировых лидеров на параде 9 мая, на что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил, что в случае провокации Киеву ничего не гарантировано. Сенатор Андрей Климов добавил, что Европе стоит надеяться на хладнокровие и мудрость России в этой ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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