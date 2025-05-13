Минпромторг и Минздрав разделят перечень важных лекарств на категории

Минпромторг и Минздрав предлагают делить список стратегически значимых лекарств на два блока: в первый войдут препараты, к которым будет применяться механизм «второй лишний» при госзакупках, во второй — лекарства с ценовыми преференциями до 25–40%. Об этом сообщили представители фармотрасли, знакомые с ходом обсуждения проектируемых критериев включения лекарств в перечень.
Директор по экономике здравоохранения компании «Р-фарм» Александр Быков рассказал «Ведомости. Здоровью», что в первый раздел планируется включить вакцины, препараты крови и анестетики. Ко второму разделу могут быть отнесены препараты, соответствующие критериям Минздрава и Минпромторга, для которых предполагаются ценовые преференции при госзакупках. Такая структура позволит поддержать развитие полного цикла производства без резкого снижения конкуренции на рынке.
Механизм «второй лишний» означает, что если хотя бы один российский производитель полного цикла участвует в закупке, иностранные аналоги автоматически исключаются из тендера. Для препаратов второго раздела предлагается увеличить ценовые преференции — до 25–30% вместо нынешних 15%. В дальнейшем часть препаратов из второго раздела может быть переведена в первый по мере углубления локализации. Такой подход поддерживают представители фармотрасли, однако окончательного согласия с Минфином пока нет.
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