В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за опасности атаки беспилотников. Об этом сообщили на официальном сайте воздушной гавани.
«Уважаемые пассажиры! Работа аэропорта Краснодар временно ограничена до особого распоряжения», — сказано на сайте воздушной гавани. Это связано с беспилотной опасностью в регионе.
В сообщении также указано, что администрация аэропорта настоятельно советует пассажирам воздержаться от прибытия в терминал до официальной отмены действующих ограничений. О любых изменениях в графике функционирования воздушной гавани будет сообщено дополнительно. Ближайшими альтернативными аэропортами для отправления являются Сочи, Ставрополь и Минеральные Воды. Добраться до указанных пунктов можно на автомобиле, автобусе либо железнодорожным транспортом.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону был введен режим локального ЧС. Мэр города Александр Скрябин сообщил, что атаке дронов ВСУ подверглись дома по улицам Тельмана и Лермонтовской. Он подчеркнул, что на данный момент оперативные службы обследуют поврежденные здания. Также идет эвакуация людей. Кроме того, на базе одной из школ уже развернут пункт временного размещения для жителей пострадавших домов. Врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил, что в результате ударов пострадало 13 человек. Двое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.
