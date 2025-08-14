Красноярск может остаться без мэра до 2028 года

В Красноярске не смогут выбрать мэра до 2028 года. Все из-за правовой коллизии, которая не позволяет Горсовету назначить нового градоначальника. Об этом URA.RU рассказали источники и политологи из региона.
Бывший мэр Владислав Логинов в июне был отправлен в СИЗО по делу о получении взятки. За два месяца сменилось три исполняющих обязанности главы города — Алексей Шувалов, Александр Мацак и Роман Одинцов. По данным источников агентства, региональные элиты опасаются участвовать в гонке из-за внимания к мэрии правоохранителей.
Ситуация с постоянно меняющимися и.о. может длиться до 2028 года, говорят собеседники. Дело в том, что после вступления в силу муниципальной реформы к Красноярску присоединили несколько территорий: поселок Березовка, сельские поселения Мининский, Солонцовский, Элитовский сельсоветы, которые относились к Емельяновскому району. Поэтому у действующего состава Горсовета, избранного на пять лет в 2023-м, нет полномочий для назначения мэра новообразованного Красноярского городского округа.
Власти не намерены проводить выборы нового созыва в ближайшие годы, сказал нам политконсультант из Красноярска Алексей Аксютенко. Для этого необходимо распускать действующий состав. Он назвал ситуацию вокруг поста главы города «патовой».
«Никто не ожидал, что Логинова задержат. Совет депутатов был избран в его интересах, теперь орган парализован. Депутаты в растерянности», — отметил эксперт.
Неприкосновенность действующего созыва думы объясняется тем, что в ней заседают влиятельные представители бизнеса. Об этом рассказал директор Центра гуманитарных исследований Сергей Комарицын.
«Многие депутаты действующего созыва имеют коммерческие интересы. Их роспуск может привести к конфликтам. При этом орган, фактически, не легитимен», — сказал он.
В Горсовете URA.RU подтвердили, что пока полномочий для назначения главы у депутатов нет. «Решений по проведению досрочных выборов пока не было, сохраняется статус-кво», — сообщил начальник информационно-аналитического отдела Эрих Прых.
