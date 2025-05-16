Лукашенко: в Белоруссии размещается «Орешник» и другое вооружение

Белоруссия и Россия активно реализуют договоренности о размещении современного вооружения на белорусской территории, в том числе комплекса «Орешник». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Реализуем замысел, который мы обсуждали с [президентом РФ] Владимиром Путиным, по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны», — сказал Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Заявление передает Минобороны РФ. Лукашенко отметил, что среди вооружения имеются, в частности, системы «Орешник» и другие. По его словам, в данном направлении был достигнут существенный прогресс.
Глава Белоруссии заверил, что страна не намерена вести агрессивную политику, но готова защищать свою территорию. Он подчеркнул, что белорусская сторона не шутит, нападать ни на кого не собирается, однако при необходимости будет защищать землю, семьи, родных и Отечество. Лукашенко добавил, что в этом можно быть уверенными — Белоруссия готова и не подведет российских союзников.
Ранее стало известно, что в Белоруссии завершается производство пусковых установок для ракетного комплекса «Орешник», при этом республика ожидает поступления ракет из Российской Федерации. Об этом проинформировал президент Александр Лукашенко. В марте глава государства также отмечал, что современные гиперзвуковые комплексы «Орешник» в ближайшее время поступят на вооружение национальных вооруженных сил.
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