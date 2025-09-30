Стадион «Сан-Сиро» в Милане будет снесен. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери.
«Стадион „Сан-Сиро“ будет снесен», — пишет Палмери в своей соцсети Х. Городской совет Милана официально принял решение о продаже спортивного объекта футбольным клубам «Интер» и «Милан». Оба клуба планируют снести легендарный стадион. По данным итальянской газеты Il Messaggero, снос «Сан-Сиро» связан с необходимостью создания более функционального и современного стадиона. Новый спортивный комплекс планируется построить к чемпионату Европы 2032 года.
Стадион «Сан-Сиро» был открыт в 1926 году и с тех пор дважды реконструировался — в 1956 и 1989 годах. Стадион вмещает более 80 тысяч зрителей и на протяжении десятилетий служил домашней ареной для двух грандов итальянского футбола — «Интера» и «Милана». За свою историю «Сан-Сиро» принимал матчи чемпионатов мира 1934 и 1990 годов, чемпионата Европы 1980 года, а также финалы Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов. На стадионе 6 февраля 2026 года состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр.
