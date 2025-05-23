«Решение не может приниматься одной стороной»: Песков объяснил выбор места для переговоров

Песков: решение о площадке для новых переговоров РФ и Украины еще не принято
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Песков заявил, что решение о месте переговоров будет принято, когда придет время
Песков заявил, что решение о месте переговоров будет принято, когда придет время Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Новая площадка для следующих переговоров делегаций России и Украины еще не выбрана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что решение о площадке не может приниматься в одностороннем порядке.

"Пока решения о следующей площадке для переговоров нет. Решение не может приниматься одной стороной", — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, данное решение будет принято, когда придет время.  

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил второй раунд переговоров между Россией и Украиной, отметив, что Москва активно работает над меморандумом для следующей встречи. Однако ее точные сроки еще не определены.

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Новая площадка для следующих переговоров делегаций России и Украины еще не выбрана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что решение о площадке не может приниматься в одностороннем порядке. "Пока решения о следующей площадке для переговоров нет. Решение не может приниматься одной стороной", — сказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, данное решение будет принято, когда придет время.   Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил второй раунд переговоров между Россией и Украиной, отметив, что Москва активно работает над меморандумом для следующей встречи. Однако ее точные сроки еще не определены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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