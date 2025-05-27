Компания Потанина и владелец «Т-банка» купили совладельца «Яндекса»

Компания «Каталитик пипл» выкупила «Меридиан-Сервис», который входил в консорциум инвесторов по выкупу российских активов «Яндекса». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
«Каталитик пипл» выкупила 100% долей «Меридиан-Сервиса». Соответствующая запись была внесена на сайте ЕГРЮЛ 26 мая. Основная часть «Каталитик пипл» принадлежит владельцам «Т-Банка» — «Т-Технологиям», вторая ее часть — «Интерросу» предпринимателя Владимиру Потанину.
Ранее группа «Т-Технологии» инвестировала в «Каталитик пипл» в ходе интеграции Росбанка. При этом холдинг «Интеррос» остается основным владельцем «Т-Технологий» с долей 41,4%. Кроме того, по данным «Яндекса» на 31 декабря 2024 года, закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) владеет 64,58% капитала или 67,55% голосов МКПАО. В консорциум ЗПИФ входят компании «Меридиан-Сервис», ФМП (35%), компания основателя LETA Capital Александра Чачавы (25%), структура «ЛУКОЙЛа» (15%) и компания гендиректора «Инфинитума» Павла Прасса (15%).
Финансовый директор «Т-Технологий» Илья Писемский сообщил, что не исключает новых сделок по слияниям и поглощениям в рамках участия в «Каталитик пипл». «Что касается того, чем будет заниматься „Каталитик пипл“, мы смотрим на технологический сектор нашей страны. Здесь какие-то вещи я раскрывать, естественно, не могу», — прокомментировал Писемский, его слова приводит «Интерфакс».
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