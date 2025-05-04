Трамп заявил, что сделки по Украине между РФ и Киевом может и не быть

Переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной могут не привести к соглашению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, прогресс в переговорах есть, но неравномерный, и не уточнил, с какой из сторон достигнуто больше понимания.
«Возможно, добиться сделки невозможно», — заявил Трамп в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что иногда близок к тому, чтобы отказаться от участия в переговорах. Он отметил, что, по его мнению, одна из сторон находится к США ближе в общении, тогда как с другой стороной такой близости нет. Однако он отказался уточнять, с кем именно достигнут больший прогресс.
Ранее сообщалось, что Трамп может уже на текущей неделе вывести США из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине. Американские чиновники выражают возрастающее беспокойство по поводу отсутствия существенного прогресса в переговорах, касающихся Киева. В этой связи администрация Вашингтона рассматривает альтернативные решения, которые бы соответствовали ограниченным временным рамкам, установленным Дональдом Трампом.
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