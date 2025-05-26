Песков сообщил о подготовке меморандума, которые передадут Украине

Россия готовит проект меморандума, который вскоре будет передан украинской стороне для дальнейшего обсуждения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Россия готовит проект меморандума, который будет передан Киеву», — подчеркнул Песков. Его слова передает РИА Новости.
Содержание меморандума пока не раскрывается, чтобы не мешать процессу переговоров. До этого Песков отмечал, что Москва рассчитывает на конструктивный подход со стороны украинских властей и выразил надежду на продолжение диалога в прагматичном ключе.
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