Глава «Роскосмоса» рассказал об общей цели с Илоном Маском

Проекты SpaceX и Роскосмоса объединяет стремление к исследованию глубокого космоса. Об этом заявил руководитель Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он также добавил, что девятый полет космического корабля Starship демонстрирует сложность технологических задач, связанных с доставкой больших объемов полезной нагрузки к Марсу.
«У проектов SpaceX и Роскосмоса есть общая цель — исследование дальнего космоса. И здесь рано или поздно всем странам придется объединить свои ресурсы для обеспечения мультипланетности для цивилизации», — написала пресс-служба Роскосмоса в telegram-канале.
Баканов подчеркнул, что освоение космоса всегда связано с высокими рисками и требует применения передовых технологий. Он выразил поддержку всем, кто участвует в разработке новых космических проектов, независимо от страны происхождения.
Также глава Роскосмоса упомянул о работе над собственным проектом — транспортной системой с ядерной энергетической установкой. Она позволит доставлять до десяти тонн полезной нагрузки на околомарсианскую орбиту.
Ранее, 20 мая, премьер-министр Михаил Мишустин назвал создание российской многоспутниковой группировки ключевой задачей для развития космической отрасли и обеспечения устойчивого развития страны. Развертывание таких систем позволит России использовать тяжелые беспилотники для снабжения отдаленных регионов и повысить эффективность хозяйственной деятельности, что соответствует мировым тенденциям развития космических технологий.
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