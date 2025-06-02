Гражданин Великобритании Гэри Бонини заочно приговорен к 14 годам колонии за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини», — передает ТАСС сообщения пресс-службы. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы, несмотря на заочный характер процесса.
Следствие установило, что в 2022 году Бонини добровольно вступил в украинское вооруженное формирование и участвовал в боях против ВС РФ. Он был экипирован оружием, боеприпасами и получал денежное вознаграждение за свою службу.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии и Японии также сражаются на стороне ВСУ. В Курской области была предотвращена попытка прорыва украинских военных с участием этих наемников, передает «Царьград».
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