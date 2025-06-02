Наемника из Великобритании приговорили к 14 годам колонии за помощь ВСУ

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Бонини прибыл на Украину и добровольно вступил в состав ВСУ
Бонини прибыл на Украину и добровольно вступил в состав ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Великобритании Гэри Бонини заочно приговорен к 14 годам колонии за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини», — передает ТАСС сообщения пресс-службы. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы, несмотря на заочный характер процесса.

Следствие установило, что в 2022 году Бонини добровольно вступил в украинское вооруженное формирование и участвовал в боях против ВС РФ. Он был экипирован оружием, боеприпасами и получал денежное вознаграждение за свою службу. 

Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии и Японии также сражаются на стороне ВСУ. В Курской области была предотвращена попытка прорыва украинских военных с участием этих наемников, передает «Царьград».

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Гражданин Великобритании Гэри Бонини заочно приговорен к 14 годам колонии за участие в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СК России. «Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения заочно приговора гражданину Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Гэри Бонини», — передает ТАСС сообщения пресс-службы. Суд назначил ему 14 лет лишения свободы, несмотря на заочный характер процесса. Следствие установило, что в 2022 году Бонини добровольно вступил в украинское вооруженное формирование и участвовал в боях против ВС РФ. Он был экипирован оружием, боеприпасами и получал денежное вознаграждение за свою службу.  Ранее сообщалось, что иностранные наемники из Колумбии и Японии также сражаются на стороне ВСУ. В Курской области была предотвращена попытка прорыва украинских военных с участием этих наемников, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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