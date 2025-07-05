Военкор Коц раскрыл, как Киев накажет добровольцев из групп ПВО

Власти Украины намерены провести мобилизацию граждан из добровольческих противовоздушных групп, так как члены этих формирований не имеют отсрочки от призыва. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц со ссылкой на слова заместителя начальника украинской Госавиации Сергей Якубенко.
«Украинских борцов с „Геранями“ отправят в окопы. На Украине могут мобилизовать граждан, которые входят в добровольческие группы ПВО. Бронь им не предоставляют, заявил замначальника Госавиации Якубенко», — сообщил военкор в своем telegram-канале. По словам военкора, решение связано с тем, что мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами уже не справляются с отражением ударов беспилотников типа «Герань».
Ранее ВС РФ уничтожили несколько пусковых установок и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса Patriot. Также противник только за последние сутки потерял около 1265 военнослужащих в результате действий российских войск на различных направлениях.
По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, резервов ВСУ нехватает. Они сокращаются на фоне ожесточенных боев на нескольких участках фронта.
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