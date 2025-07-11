Лавров встал на защиту Северной Кореи перед Европой

Россия будет способствовать тому, чтобы не допустить провокаций против своих союзников. В частности, государство поспособствует соблюдению законных прав КНДР на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
«Мы будем всячески способствовать обеспечению законных прав наших северокорейских союзников и не допустим провокаций, которые могут плохо кончиться», — передает слова Сергея Лаврова РБК.
На конференции Лавров также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония укрепляют военные альянсы. Также министр иностранных дел отметил, что сейчас проводятся более масштабные военные учения, еще и с ядерным компонентом, а это создает серьезный конфликтный потенциал.
Ранее, Министерства культуры России и КНДР согласовали план совместных действий в сфере культуры на 2025–2027 годы. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, нацеленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.