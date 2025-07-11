Лавров встал на защиту Северной Кореи перед Европой

Лавров: Россия постарается обеспечить законные права КНДР
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров будет способствовать обеспечению законных прав КНДР
Лавров будет способствовать обеспечению законных прав КНДР Фото:

Россия будет способствовать тому, чтобы не допустить провокаций против своих союзников. В частности,  государство поспособствует соблюдению законных прав КНДР на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Мы будем всячески способствовать обеспечению законных прав наших северокорейских союзников и не допустим провокаций, которые могут плохо кончиться», — передает слова Сергея Лаврова РБК.

На конференции Лавров также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония укрепляют военные альянсы. Также министр иностранных дел отметил, что сейчас проводятся более масштабные военные учения, еще и с ядерным компонентом, а это создает серьезный конфликтный потенциал. 

Ранее, Министерства культуры России и КНДР согласовали план совместных действий в сфере культуры на 2025–2027 годы. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, нацеленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства.

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Россия будет способствовать тому, чтобы не допустить провокаций против своих союзников. В частности,  государство поспособствует соблюдению законных прав КНДР на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. «Мы будем всячески способствовать обеспечению законных прав наших северокорейских союзников и не допустим провокаций, которые могут плохо кончиться», — передает слова Сергея Лаврова РБК. На конференции Лавров также подчеркнул, что США, Южная Корея и Япония укрепляют военные альянсы. Также министр иностранных дел отметил, что сейчас проводятся более масштабные военные учения, еще и с ядерным компонентом, а это создает серьезный конфликтный потенциал.  Ранее, Министерства культуры России и КНДР согласовали план совместных действий в сфере культуры на 2025–2027 годы. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой документ предусматривает реализацию ряда совместных инициатив, нацеленных на развитие двусторонних культурных связей и укрепление гуманитарного партнерства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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