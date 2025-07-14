«Заметили и подобрали»: Панайотов нашел потерянную на Славянском базаре вещь

Певец Александр Панайотов стал гостем фестиваля «Славянский базар в Витебске», который проходит в Белоруссии. Приезд на форум омрачила утеря дорогого украшения. Во время репетиции своего номера в летнем амфитеатре певец потерял дорогой браслет из золота с черными бриллиантами. Александр вместе с супругой Екатериной больше часа искал украшение, но все их попытки оказались тщетными. Впрочем, как выяснили URA.RU, украшение к певцу все же вернулось.
«Слава Богу, браслет нашли, — признался счастливый Александр нашим корреспондентам. — Случилось чудо! Его обнаружили работники сцены. Оказывается, они его в какой-то момент заметили и подобрали, за что им большое спасибо. Честно говоря, я уже с браслетом попрощался. Мне было очень жалко, потому что я его только недавно приобрел. И он мне безумно нравился! Но ничего не мог сделать: все обошли с Катей по нескольку раз, а браслета не было».
Панайотов отметил великодушие и честность белорусов, назвав их «удивительными людьми»: «Белорусы, конечно, — удивительные люди, — продолжает Панайотов. — Представляете, там, на площадке, во время репетиции находится сотня человек. Они могли его просто забрать себе или выкинуть. А они браслет подобрали, сохранили, а потом вернули владельцу. Совершенно удивительная история!»
Украшение Панайотов приобрел в Стамбуле. В шоу-бизнесе говорят, что певец выложил за него чуть больше миллиона рублей. Браслет выполнен из золота и украшен редкими черными бриллиантами.
«Я вышла на улицу, смотрю, у входа в летний амфитеатр, где проходила репетиция, стоит наш звукорежиссер, — объясняет супруга Панайотова Екатерина. — Я ему говорю: „Ты представляешь, мы потеряли дорогой браслет. Все обыскали — нигде не можем его найти“. А рядом стояли ребята, они услышали наш разговор и у меня спрашивают: „А ваш браслет случайно не с черными камушками?“. „С черными!“ — отвечаю им. Они говорят, что они его нашли и сейчас принесут. И действительно: так и сделали».
Теперь найденный браслет Панайотов не носит: он у него лежит в сейфе в гостиничном номере. Оказывается, супруга поставила ему ультиматум и категорически запретила надевать украшение.
«Дело в том, что он у меня уже не первый раз падает в самых необычных местах: я его не впервые терял, — объясняет Александр. — В нем, оказывается, слабая застежка. Катя мне поставила ультиматум: „Пока не починишь застежку, больше не носишь“. Я с ней спорить не стал, потому что согласен. Браслет нужно отдавать мастеру». Так как он терялся не раз, а потом всегда возвращался. Значит, еще не время с ним расставаться».
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