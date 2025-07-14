14 июля 2025

В ООН одобрили действия США против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гутерриш прокомментировал антироссийские рестрикции США
Гутерриш прокомментировал антироссийские рестрикции США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

ООН считает любые шаги по установлению режима прекращения огня значимыми, но такие меры должны соответствовать международному праву. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций США против России в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта в течение 50 дней.

«Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — подчеркнул Гутерриш. Его слова передает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины в размере 100% на продукцию из России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры не потребуют одобрения со стороны Конгресса. Трамп подчеркнул, что крайне неудовлетворен позицией России в отношении украинского вопроса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ООН считает любые шаги по установлению режима прекращения огня значимыми, но такие меры должны соответствовать международному праву. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, отвечая на вопрос о возможном введении новых санкций США против России в случае отсутствия договоренности по урегулированию конфликта в течение 50 дней. «Нам, безусловно, необходимо немедленное установление режима прекращения огня, которое проложило бы путь к политическому решению. Все, что может внести вклад в реализацию этих целей, будет важным, если это осуществляется в соответствии с международным правом», — подчеркнул Гутерриш. Его слова передает ТАСС. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести вторичные пошлины в размере 100% на продукцию из России, если в ближайшие 50 дней не будет достигнут прогресс в разрешении конфликта на Украине. Как отметил американский лидер, эти меры не потребуют одобрения со стороны Конгресса. Трамп подчеркнул, что крайне неудовлетворен позицией России в отношении украинского вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...