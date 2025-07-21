Турция приготовилась стать полноправным членом Евросоюза

Турция полностью готова к вступлению в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также призвал ЕС немедленно возобновить переговоры о членстве.
«Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня, чтобы оживиться и продвинуться вперед. Эти события должны произойти уже сейчас, не дожидаясь никаких новых шагов. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели — полноправному членству», — заявил турецкий президент журналистам в самолете по возвращении из Турецкой Республики Северного Кипра. Его слова передает «Прайм».
Эрдоган отметил, что политические барьеры, препятствующие вступлению Турции в ЕС, должны быть устранены в кратчайшие сроки. Он также обратил внимание на внутренние разногласия в Евросоюзе и подчеркнул, что организация нуждается в таком партнере, как Турция.
Президент выразил надежду на то, что сотрудничество будет строиться на справедливых и равноправных условиях. По его оценке, преодоление устаревших политических подходов позволит ЕС начать новый этап развития, а Турция готова внести вклад в этот процесс в качестве полноправного члена.
В 1963 году Турция заключила соглашение об ассоциации с Европейским экономическим сообществом (ныне Европейский союз). Заявку на вступление в организацию Анкара подала в 1987 году, однако переговорный процесс стартовал лишь в 2005 году и впоследствии неоднократно прерывался из-за возникших разногласий между сторонами. На сегодняшний день из 35 разделов переговорной повестки открыты только 16.
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