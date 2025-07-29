Московские подростки, вырядившиеся в платья, издевались над прихожанами храма

В Москве задержали троих молодых людей, которые пришли в Сретенский монастырь в женских платья и начали издеваться над прихожанами. Они были доставлены в отдел полиции после съемки провокационного видео во время службы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 июля. Молодые люди пришли в храм в женских нарядах и снимали происходящее на видео. «Сотрудники установили местонахождение и доставили в территориальный отдел трех молодых людей, двое из которых несовершеннолетние», — рассказали ТАСС в пресс-службе.
По данным ведомства, в отношении двух фигурантов составлен административный материал по статье «пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения». Материалы по третьему участнику передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Полиция также проверяет, были ли нарушены статьи УК и КоАП РФ, касающиеся свободы совести и вероисповедания.
О случившемся сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизуллина. Она заявила, что действия молодых людей могли оскорбить чувства верующих. После сообщения о происшествии появились видеоролики с извинениями двух участников, один из которых назвал случившееся «детской шалостью». Правоохранительные органы продолжают проверку инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.