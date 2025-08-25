Трамп допустил, что Путину не нравится Зеленский

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп считает, что Владимир Путин не встречается с Зеленским, потому что тот ему не нравится
Трамп считает, что Владимир Путин не встречается с Зеленским, потому что тот ему не нравится Фото:

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. В ходе беседы с журналистом, отвечая на вопрос о причинах нежелания Путина встречаться с Зеленским, Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер не испытывает симпатии к украинскому президенту.

«Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — заявил президент США.

Дональд Трамп предположил, что между Путиным и Зеленским отсутствует взаимная симпатия. Американский лидер добавил, что если бы Штатами руководил легитимно избранный президент, а не человек, занявший этот пост в результате фальсифицированных выборов, нынешнего конфликта на Украине удалось бы избежать. Он имел в виду 46-го президента США Джо Байдена.

В ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Анкоридже (штат Аляска) президент России отметил, что соглашается с мнением Трампа о том, что в случае его пребывания на посту главы государства военного конфликта удалось бы избежать. Президент США согласился с его позицией.

Как ранее писало URA.RU Владимир Путин не планирует проводить встречу c Владимиром Зеленским исключительно с целью подтверждения легитимности украинского президента. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с неприязнью. В ходе беседы с журналистом, отвечая на вопрос о причинах нежелания Путина встречаться с Зеленским, Трамп заявил, что, по его мнению, российский лидер не испытывает симпатии к украинскому президенту. «Есть люди, которые мне не нравятся. Я не люблю с ними встречаться. Иногда я люблю встречаться с теми людьми, которые мне не нравятся», — заявил президент США. Дональд Трамп предположил, что между Путиным и Зеленским отсутствует взаимная симпатия. Американский лидер добавил, что если бы Штатами руководил легитимно избранный президент, а не человек, занявший этот пост в результате фальсифицированных выборов, нынешнего конфликта на Украине удалось бы избежать. Он имел в виду 46-го президента США Джо Байдена. В ходе совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Анкоридже (штат Аляска) президент России отметил, что соглашается с мнением Трампа о том, что в случае его пребывания на посту главы государства военного конфликта удалось бы избежать. Президент США согласился с его позицией. Как ранее писало URA.RU Владимир Путин не планирует проводить встречу c Владимиром Зеленским исключительно с целью подтверждения легитимности украинского президента. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...