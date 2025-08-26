Изменения в расписании обусловлены ранее вводимыми ограничениями на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково задержано около 30 рейсов и отменено более 10 рейсов из-за вводимых ранее ограничений. Данная информация указана на табло аэропорта.
Скриншот с онлайн-табло аэропорта Пулково
Причиной данных задержек являются вводимые ранее ограничения на авиагавань. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, в данный момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Пулково сняты.
Также за 26 августа ограничения вводились в ряде аэропортов. Такие, как Казань, Нижнекамск и Нижний Новгород (Стригино).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!