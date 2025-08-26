В Пулково задержано несколько десятков рейсов. Скрин

В аэропорту Пулково задержано около 30 рейсов и отменено более 10 рейсов
Изменения в расписании обусловлены ранее вводимыми ограничениями на прием и выпуск воздушных судов
В Пулково задержано около 30 рейсов и отменено более 10 рейсов из-за вводимых ранее ограничений. Данная информация указана на табло аэропорта.

Причиной данных задержек являются вводимые ранее ограничения на авиагавань. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, в данный момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Пулково сняты.

Также за 26 августа ограничения вводились в ряде аэропортов. Такие, как Казань, Нижнекамск и Нижний Новгород (Стригино).

