В ЕС анонсировали 19-й пакет санкций против России

Евросоюз разработал очередные ограничения для РФ
Евросоюз разработал очередные ограничения для РФ Фото:
Санкции против России вообще и Урала в частности

Еще один, 19-й по счету, пакет с ограничительными мерами против России анонсировали в Евросоюзе. Он может содержать санкции на передвижение политиков страны в рамках Шенгенской зоны. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны", — заявил Липавский. Его слова передает Politico

Ранее сообщалось, сто ЕС на этой неделе готовится обсудить дальнейшие шаги по использованию доходов от замороженных российских активов. Встреча глав европейского МИД пройдет 31 августа. Ключевой темой станет усиление давления на Россию, в том числе с помощью 19-го пакета санкций. 

